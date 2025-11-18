Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 17/11 đến 10 giờ ngày 18/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như:

Đò Điệm 87,4mm (Hà Tĩnh); Đập thuỷ điện La Tó 157,6mm (Quảng Trị); thủy điện Bình Điền 228,6mm (TP. Huế); Phước Hiệp 559,4mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Long 408mm (Quảng Ngãi); Vân Canh 267,1mm (Gia Lai); Sông Hinh 174,8mm (Đắk Lắk); Phước Kháng 70,4mm (Khánh Hoà);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế 10-30mm, có nơi 50mm; khu vực TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; TP. Huế và TP. Đà Nẵng: Cấp 2.