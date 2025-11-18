Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành

18-11-2025 - 13:37 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, người dân cần chủ động phòng tránh.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 17/11 đến 10 giờ ngày 18/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như:

Đò Điệm 87,4mm (Hà Tĩnh); Đập thuỷ điện La Tó 157,6mm (Quảng Trị); thủy điện Bình Điền 228,6mm (TP. Huế); Phước Hiệp 559,4mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Long 408mm (Quảng Ngãi); Vân Canh 267,1mm (Gia Lai); Sông Hinh 174,8mm (Đắk Lắk); Phước Kháng 70,4mm (Khánh Hoà);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế 10-30mm, có nơi 50mm; khu vực TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:

Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành- Ảnh 1.

Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành- Ảnh 2.

Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành- Ảnh 3.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; TP. Huế và TP. Đà Nẵng: Cấp 2.

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý

Công an Hà Nội ra thông báo, người dân đang sở hữu xe máy cũ phải lưu ý Nổi bật

Bắt khẩn cấp Đinh Văn Khoa sinh năm 1995

Bắt khẩn cấp Đinh Văn Khoa sinh năm 1995 Nổi bật

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2026: Người lao động cần biết ngay!

13:35 , 18/11/2025
Từ 1/1/2026, trẻ em đi ô tô phải tuân thủ quy định mới, cụ thể là gì?

Từ 1/1/2026, trẻ em đi ô tô phải tuân thủ quy định mới, cụ thể là gì?

13:19 , 18/11/2025
Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

13:00 , 18/11/2025
Bắt Trần Thị Minh Hà

Bắt Trần Thị Minh Hà

12:48 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên