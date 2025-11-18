Thông báo khẩn tới 8 tỉnh, thành
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, người dân cần chủ động phòng tránh.
Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 17/11 đến 10 giờ ngày 18/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như:
Đò Điệm 87,4mm (Hà Tĩnh); Đập thuỷ điện La Tó 157,6mm (Quảng Trị); thủy điện Bình Điền 228,6mm (TP. Huế); Phước Hiệp 559,4mm (TP. Đà Nẵng); Sơn Long 408mm (Quảng Ngãi); Vân Canh 267,1mm (Gia Lai); Sông Hinh 174,8mm (Đắk Lắk); Phước Kháng 70,4mm (Khánh Hoà);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Cảnh báo mưa trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế 10-30mm, có nơi 50mm; khu vực TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa 40-80mm, có nơi trên 100mm.
Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường dưới đây:
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; TP. Huế và TP. Đà Nẵng: Cấp 2.
