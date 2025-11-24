Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo khẩn: 2 tỉnh đặc biệt chú ý

24-11-2025 - 14:01 PM

Mưa lớn ở Trung Bộ đang giảm dần, song tại 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, trong 24 giờ qua (từ sáng ngày 23/11 đến sáng ngày 24/11), khu vực tỉnh Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Cư San 86mm, Sơn Định 62,2mm; ...

Từ khuya ngày 23/11 đến sáng sớm ngày 24/11), khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như: Hồ Long Mỹ 73,8mm, Nhon Thọ 73,6 52,6mm; ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Hiện tại, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến nhuư sau: Gia Lai 15-30mm, có nơi trên 70mm; Đắk Lắk 10- 20mm, có nơi trên 50mm.

Thông báo khẩn: 2 tỉnh đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Ngày 21/11, LLVT Quân khu 5 sử dụng xe thiết giáp vận chuyển thực phẩm cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: VGP).

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Gia Lai: Canh Vinh, Ngô Mây, P. An Nhơn Nam, P. Quy Nhơn Tây;An Nhơn Tây, Canh Liên, Đề Gi, Hội Sơn, Vân Canh;An Hòa, An Lương, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Phú, Cát Tiến, Đăk Song, Hòa Hội, Hoài Ân, P. Quy Nhơn, P. Quy Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Đông, P. Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Xuân An.

Đắk Lắk: Đồng Xuân, Ea Ly, Ea Riêng, Krông Á, P. Sông Cầu, P. Xuân Đài, Phú Mỡ, Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Vì vậy, cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tờ Dân trí trích dẫn báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, tính tới 7h ngày 23/11, mưa lũ sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung làm 90 người chết, tăng thêm 18 người so với báo cáo lúc 17h ngày 22/11.

Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 9.000 tỷ đồng.

Về nhà cửa, có 1.154 nhà bị thiệt hại hư hỏng, 185.733 nhà bị ngập (riêng Đắk Lắk 150.000 nhà, còn lại Gia Lai và Khánh Hòa).

Theo Duy Anh

