324 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, có nhiều chủ xe máy bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 12h00’ ngày 16/12/2025 đến 12h00’ ngày 17/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 70 trường hợp xe mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Danh sách biển số như sau:

Từ 12h00’ ngày 15/12/2025 đến 12h00’ ngày 16/12/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 65 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Danh sách biển số như sau:

Từ 12h00’ ngày 13/12/2025 đến 12h00’ ngày 14/12/2025, Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 124 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Danh sách biển số như sau:

Ngày 15/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 07/12 đến 14/12/2025.

Theo thông báo, có tổng số 281 trường hợp vi phạm được hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận. Trong đó có 65 trường hợp mô tô (xe máy) vượt đèn đỏ.

Danh sách 65 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ như sau:

98B1-275.82; 99AA-388.14; 98G1-008.41; 98B2-086.39; 99B1-192.82; 99AA-873.08; 98F1-263.67; 98B2-863.04; 98B2-097.11; 98B1-179.19; 98B1-743.68; 29F1-283.33; 99AA-985.10; 98B2-740.91; 98B1-075.92; 98MÐ1-156.67; 98B2-948.01; 98AA-127.52; 98AF-040.57; 98E1-383.44; 98MÐ1-196.98; 98B3-948.37; 98B3-542.66; 98AA-206.64; 98B2-198.56; 98B1-129.23; 98B1-590.88; 98B1-120.34; 98B3-853.70; 98D1-711.46; 98E1-492.71; 98H1-391.73; 98F1-262.14; 98B3-435.70; 98D1-397.27; 98B3-375.48; 98B3-400.08; 36AC-662.12; 98AA-307.04; 98B1-590.88; 98AB-105.00; 98B3-738.58; 98B2-675.00; 99AA-268.68; 98B3-882.70; 98B3-891.64; 98H1-267.25; 98B1-010.98; 98B3-866.23; 98H1-337.13; 98B2-509.80; 98AA-089.20; 98B1-341.04; 98AA-108.79; 98B3-699.93; 98B1-932.57; 98B2-813.16; 98B2-759.58; 29E2-034.77; 98B3-705.68; 98B3-334.47; 99AA-982.40; 99AA-970.82; 99E1-660.64; 98B3-666.08.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Tổng hợp: Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh