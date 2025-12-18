Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát dẫn giải Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cùng đồng phạm đến tòa phúc thẩm

18-12-2025 - 15:16 PM | Xã hội

Sáng 18/12, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) cùng đồng phạm được cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau phiên sơ thẩm, ông Hưng và 16 người khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án tù treo, trong đó có ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Tuy nhiên, trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra, ông Hà và 2 bị cáo khác rút đơn nên chỉ còn 14 bị cáo.

Số này, gồm: Ông Vũ Hải Tùng , cựu Chi cục trưởng, Cục Đường bộ Việt Nam (án sơ thẩm 3 năm tù); Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, (án sơ thẩm 6 năm tù); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang (cũ), (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù); Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ), (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù);

Trần Anh Quang , cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, (án sơ thẩm 7 năm tù) và Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh (án sơ thẩm 4 năm tù), Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam (án sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội (án 4 năm 6 tháng tù)...

Trong vụ án, có cựu quan chức cấp cao của tỉnh Bắc Giang cũ là ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng không kháng cáo.

Hình ảnh cảnh sát dẫn giải bị cáo đến tòa:

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An Trần Anh Quang.

Một bị cáo khác trong vụ án.

Trong phần khai mạc, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho biết đã nộp khắc phục thêm 47 tỷ đồng.

Thư ký tòa thông báo một luật sư vắng mặt đã ủy quyền bào chữa nên không ảnh hưởng phiên xét xử.

Các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Hội đồng xét xử kiểm tra nhân thân các bị cáo

Theo Hoàng An

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản Nổi bật

Giang hồ mạng “Long Tổng” là ai?

Giang hồ mạng “Long Tổng” là ai? Nổi bật

Thu 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe trong năm 2025

Thu 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe trong năm 2025

14:59 , 18/12/2025
Tạm giữ khẩn cấp 'ông trùm' Lê San U sinh năm 1999

Tạm giữ khẩn cấp 'ông trùm' Lê San U sinh năm 1999

14:39 , 18/12/2025
Nhiều cây xăng tại TPHCM đồng loạt nhận chuyển khoản

Nhiều cây xăng tại TPHCM đồng loạt nhận chuyển khoản

14:26 , 18/12/2025
Cận cảnh khoảnh khắc xe cứu thương lao vào đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây, 3 người mắc kẹt tử vong

Cận cảnh khoảnh khắc xe cứu thương lao vào đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây, 3 người mắc kẹt tử vong

13:59 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên