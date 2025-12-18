Cận cảnh khoảnh khắc xe cứu thương lao vào đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây, 3 người mắc kẹt tử vong

Liên quan đến tai nạn xảy ra khoảng 0h14 ngày 18/12 tại trạm dừng nghỉ Km41 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc xã Xuân Quế), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, một đoạn camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh từ camera cho thấy ô tô cứu thương lưu thông hướng Long Thành đi Dầu Giây. Khi vào sân trạm dừng nghỉ, xe này đâm vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-021.XX đang đỗ tại dốc lối vào.

Cú va chạm cực mạnh khiến phần đầu xe cứu thương biến dạng nghiêm trọng và nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Trên xe có 5 người, trong đó 2 người kịp thời thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu là ông V.V.H. (sinh năm 1950) và bà N.T.T.H. (sinh năm 1973). Ba người còn lại mắc kẹt trên xe tử vong, gồm: bệnh nhân N.T.L.A. (sinh năm 1963), ông V.V.N. và tài xế xe cứu thương.

Theo nhận định ban đầu từ đơn vị quản lý đường cao tốc và cơ quan chức năng, tài xế xe cứu thương có dấu hiệu buồn ngủ, thiếu quan sát và di chuyển với tốc độ nhanh khi tiến vào khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển.

Đến sáng cùng ngày, danh tính các nạn nhân tử vong đang được tiếp tục xác minh, hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.



