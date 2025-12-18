TikToker "Long Tổng" đã làm gì trước khi bị bắt tại sân bay?

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai,m cho biết đang tạm giữ hình sự Vàng Văn Ánh (SN 1993, thường trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai), đối tượng vừa bị bắt giữ vì lệnh truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, mặc dù bị lệnh truy nã, nhưng Vàng Văn Ánh vẫn nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với tên "Long Tổng", có hơn 116.000 lượt theo dõi. Tài khoản Tiktok của "Long Tổng" hiện có nhiều video đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Vàng Văn Ánh nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với tên "Long Tổng" thường khoe đời sống xa hoa

Trên mạng xã hội, đối tượng thường xuyên Livestream, đăng tải các video, hình ảnh khoe tiền, khoe xe, cuộc sống xa hoa nhiều tiền và check in ở những nơi sang trọng. Đối tượng này cũng thường "nổ" có nhiều mối quan hệ với nhiều giang hồ mạng, các tài khoản có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội này. Ngoài ra, "Long Tổng" còn thường xuyên Livestream, đăng video kêu gọi mọi người ra nước ngoài hợp tác làm ăn.

Trái ngược với cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội, theo chính quyền địa phương nơi Vàng Văn Ánh sinh sống ở thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, gia đình "Long Tổng" thuộc diện khó khăn. Bố đã mất, gia đình hiện chỉ còn mẹ và các anh chị em. Đối tượng thuộc thành phần quậy phá, thường giao du với một số đối tượng xấu.

Vàng Văn Ánh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16-12, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài thuộc xã Nội Bài, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04, Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (SN 1993), trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

Vàng Văn Ánh bị bắt theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18-01-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cũ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân, 1 hộ chiếu.