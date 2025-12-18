Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất ngờ gia cảnh của Tiktoker Long Tổng vừa bị bắt

18-12-2025 - 10:09 AM | Xã hội

Dù trốn truy nã nhưng Tiktoker Long Tổng liên tục đăng video và kêu gọi, mời chào nhiều người hợp tác ra nước ngoài làm ăn.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy Vàng Văn Ánh (sinh năm 1993, thường trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).

Cụ thể, hồi 23 giờ 30 phút, ngày 16/12/2025, tại Đồn sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh.

Đối tượng Vàng Văn Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/01/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai (cũ) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vàng Văn Ánh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Lào Cai

Vàng Văn Ánh là ai?

Vàng Văn Ánh được biết đến trên mạng xã hội TikTok với tên “Long Tổng”, có hơn 116.000 lượt theo dõi. Trên nền tảng này, đối tượng thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh khoe tiền, khoe xe, đồng thời thể hiện mối quan hệ với một số tài khoản có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội này.

Tài khoản tiktok của “Long Tổng” hiện có nhiều video đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Đáng chú ý, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, tự xưng là “Long Tổng” – một giang hồ mạng ăn chơi, phô trương lối sống xa hoa. “Long Tổng” liên tục đăng tải các video cho thấy bản thân đang ở nước ngoài, khoe cuộc sống giàu sang với các hình ảnh xe sang, nhiều tiền và check in ở những nơi sang trọng.

Dù trốn truy nã nhưng đối tượng liên tục đăng video và kêu gọi, mời chào nhiều người hợp tác ra nước ngoài làm ăn.

Tiktoker Long Tổng xuất hiện trên mạng xã hội như một thiếu gia giàu có

Cuộc sống trên mạng xã hội là vậy nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Thông tin trên báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Bình – Chủ tịch UBND xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai xác nhận đối tượng Vàng Văn Ánh là người địa phương, trú tại thôn Cù Hà, xã Gia Phú.

Bố Vàng Văn Ánh đã mất, gia đình hiện chỉ còn mẹ và các anh chị em. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

“Đối tượng đã lấy vợ và sinh sống trên địa bàn thành phố Lào Cai cũ, nhưng hiện đã bỏ nhau. Chúng tôi mới nắm được thông tin ban đầu, chưa rõ diễn biến cụ thể vụ việc”, báo Lao Động dẫn lời ông Phạm Văn Đoàn – Trưởng thôn Cù Hà nói.

Ở địa phương, đối tượng này được địa phương đánh giá là nghịch ngợm, thường xuyên bỏ nhà đi, giao du với một số đối tượng xấu.

Trước đó, Tiến Bịp (Nguyễn Thành Long) – một giang hồ mạng cũng thường xuyên đăng tải các video trên tiktok cũng bị bắt liên quan đến ma túy. Với vỏ bọc “giang hồ mạng”, “Tiến Bịp” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok. Đối tượng thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream và video chia sẻ “đạo lý giang hồ”, đồng thời quảng bá các trò chơi mang tính đỏ đen, thậm chí hướng dẫn cách chơi cờ bạc bịp.

Theo Trang Anh

