Bắt đối tượng truy nã quốc tế trốn ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng ngày 18/12 cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Zhang Yuan (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc) khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện Zhang Yuan đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Zhang Yuan có liên quan đến hành vi mở sòng bạc trái phép tại Trung Quốc và đang bị Công an Trung Quốc truy nã theo Lệnh truy nã số [2024] 142 ngày 30/4/2024.

Đối tượng truy nã quốc tế Zhang Yuan - Ảnh: CA Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường Sơn Trà tổ chức bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận hợp tác quốc tế có liên quan.