Bắt ông trùm Nguyễn Văn Nghĩa, bóc trần tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Nghĩa là đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan đến hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, giữ vai trò đặc biệt quan trọng, cầm đầu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của tổ chức cờ bạc trực tuyến.

Đây là kết quả mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án mà trước đó, ngày 29/11, cơ quan điều tra đã khởi tố 19 bị can khác.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê, đã bị khởi tố) được một phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch ở nước ngoài) thuê đứng ra thành lập, điều hành cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin mang tên Hiko tại đường Bế Văn Đàn, TP Đà Nẵng.

Sau đó, Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa làm điều hành, quản lý chuyên môn.

Ông trùm Nguyễn Văn Nghĩa - Ảnh: CA Đà Nẵng

Thời gian đầu, cơ sở chủ yếu lập trình các ứng dụng, website giải trí, thương mại điện tử, sàn và ví tiền ảo. Đến tháng 01/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở chuyển về Khu đô thị Đa Phước, đổi tên thành Nevel và bắt đầu gia công các website cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, casino cho các đối tác nước ngoài, chủ yếu tại Dubai và Campuchia.

Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp phân công nhân sự cho các nhóm lập trình, thiết kế, kiểm thử, phân tích nghiệp vụ; đồng thời giám sát tiến độ, chất lượng dự án và làm việc với đối tác. Do nhu cầu gia công, bảo trì website cờ bạc ngày càng lớn, các đối tượng liên tục tuyển thêm nhân sự, mở rộng thêm nhiều cơ sở.

Qua điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, các cơ sở đã thực hiện hơn 70 dự án, vận hành khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến.

Triệu tập 63 đối tượng sau khi kiểm tra cơ sở "Penta"

Trước đó, ngày 27/11, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can làm rõ 19 đối tượng về hành vi "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Vào ngày 19/11, Phòng CSHS phối hợp phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở "Penta" tại số 1083–1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê).

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Tổ công tác lập tức trích xuất dữ liệu, làm việc với toàn bộ nhân viên và mở rộng điều tra. Kết quả xác định, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một "công ty công nghệ" chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí. Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.

Hàng chục đối tượng bị triệu tập trong đường dây - Ảnh: CA Đà Nẵng

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia), nhận chỉ đạo để tham gia xây dựng – nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu…

Cả nhóm thiết lập mô hình hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, gồm đầy đủ bộ phận kỹ thuật, chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng – phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy – Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Phòng CSHS kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA (phường Hòa Cường), ZENTEK (phường Hòa Cường).

Công an cũng tạm giữ tang vật gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 TV, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỉ tiền mặt 2 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan.