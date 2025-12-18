"Bà trùm' Nguyễn Thị Chín sinh năm 1995 cầm đầu đường dây đặc biệt lớn, quy mô lừa đảo trên 7.500 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã đấu tranh thành công một chuyên án lớn, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án ghi nhận gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch liên quan lên tới hơn 7.500 tỷ đồng.

Quá trình phá án, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, bắt giữ 20 đối tượng tại Đặc khu Tam Thái Tử (The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia). Sau đó, các đối tượng được bàn giao, di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận các đối tượng tại cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang

Nhóm đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều địa phương như Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải Phòng và Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Thị Chín (biệt danh Hoa, sinh năm 1995, trú tại TP Hải Phòng), được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo, đồng thời là “vợ hờ” của đối tượng người nước ngoài giữ vai trò chủ mưu. Tang vật thu giữ gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa) tại cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để dụ dỗ người tham gia. Sau khi tuyển mộ, chúng đưa các đối tượng vào làm việc tại công ty trá hình ở khu Tam Thái Tử, cùng lưu trú trong một tòa nhà do người nước ngoài quản lý.

Tại đây, các “nhân viên” được cung cấp kịch bản, lời thoại, phân chia theo tổ, nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi tổ có tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý, giao chỉ tiêu, kiểm soát hoạt động hằng ngày; riêng Nguyễn Thị Chín là tổ trưởng tổ 1.

Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án.

Thủ đoạn chính của đường dây là giả mạo hình ảnh người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng bịa đặt câu chuyện tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các casino ở Hồng Kông, Ma Cao, từ đó “phát hiện” cách kiếm tiền nhanh vào các khung giờ cố định trong ngày. Nạn nhân được dẫn dụ tham gia đầu tư thông qua các website giả mạo do chính các đối tượng điều hành.

Để tăng mức độ tin cậy, các đối tượng cho nạn nhân “rút thử” khoản tiền nhỏ với giao diện giao dịch được dựng sẵn. Khi nạn nhân nạp tiền lớn, chúng liên tục dùng lời nói tình cảm, gây áp lực tâm lý, thậm chí xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, các đối tượng giả lập sự cố hệ thống, khóa tài khoản và cắt đứt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết giao dịch.

Công an Lạng Sơn khởi vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi, quy mô lớn và mang tính xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo những người từng bị lừa đảo theo phương thức nêu trên sớm liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.