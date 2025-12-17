118 chủ xe máy tại Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông và nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện vi phạm. Trong đó có nhiều chủ xe mô tô (xe máy) vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ 12h ngày 15/12/2025 đến 12h ngày 16/12/2025, hệ thống camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 13.837 phương tiện lưu thông, với tốc độ trung bình 69 km/h. Qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp không thắt dây đai an toàn, không ghi nhận trường hợp nào sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Cùng thời gian trên, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại khu vực nội đô Hà Nội, cụ thể là nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động phát hiện 53 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và 65 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ. Không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều tại khu vực này.

Ngoài ra, camera AI tại đường Lê Văn Lương không phát hiện trường hợp phương tiện đi sai làn đường. Các dữ liệu vi phạm nêu trên đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha > bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.