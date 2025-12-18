Phân công công tác Chủ tịch và 9 Phó chủ tịch UBND TPHCM

Hiện nay, Thường trực UBND TPHCM gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 9 Phó chủ tịch.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước , tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý chung tài chính, ngân sách Nhà nước và kế hoạch và đầu tư, quốc phòng, an ninh, nội chính, an toàn giao thông; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Được trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, theo dõi, chỉ đạo các phường Sài Gòn, Tân Định, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên…

Ông Nguyễn Lộc Hà.

Ông Hà trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO), Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV…

Ông Hà theo dõi, chỉ đạo các phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, các xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, các quy định pháp luật về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền; công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức bộ máy, công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở…

Ông Nguyễn Mạnh Cường.

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Trung tâm Chuyển đổi số, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Cường theo dõi, chỉ đạo các phường: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), công tác phát triển bền vững ngành thủy sản...

Ông Hoàng Nguyên Dinh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cũng trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất thành phố và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách. Ông Dinh theo dõi, chỉ đạo các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, các xã: Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông, Cần Giờ, Bình Khánh, xã đảo Thạnh An.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt đô thị và giao thông trên địa bàn (không phân biệt nguồn vốn đầu tư)…

Ông Bùi Xuân Cường.

Ông Bùi Xuân Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Ban Quản lý thuộc lĩnh vực giao thông, đường sắt đô thị…. Ông theo dõi, chỉ đạo các phường: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực kinh tế biển, tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ, du lịch…

Ông Nguyễn Văn Dũng.

Ông Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Sài Gòn Co.op)…

Ông Dũng theo dõi, chỉ đạo các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng, An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, các xã Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường.

Ông Bùi Minh Thạnh.

Ông Bùi Minh Thạnh trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Cây trồng thành phố, Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị…

Ông Thạnh theo dõi, chỉ đạo các phường: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh; các xã: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực văn xã, y tế, giáo dục và đào tạo, an toàn thực phẩm. Bà Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một, các trường cao đẳng trực thuộc UBND TPHCM…

Bà Trần Thị Diệu Thúy.

Bà Thúy theo dõi, chỉ đạo các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, các xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung, quản lý nhà đất công sản, tài sản công, nhà đất tái định cư, nhà cho thuê, các dự án PPP (trừ các dự án đường sắt, giao thông).

Ông Vinh trực tiếp chỉ đạo Thuế TPHCM, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM…

Ông Nguyễn Công Vinh. Ảnh: Quang Định.

Ông Vinh theo dõi, chỉ đạo các phường Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành, các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Ông Trần Văn Bảy.

Ông Bảy trực tiếp chỉ đạo Thanh tra TPHCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo; Lực lượng Thanh niên xung phong; Công ty TNHH MTV 27/7, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Bảy theo dõi, chỉ đạo các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Nhà Bè, Hiệp Phước.