Bắt giữ Trịnh Nguyễn Tường Vy sinh năm 2007

18-12-2025 - 18:59 PM | Xã hội

Lực lượng Công an bắt quả tang Trịnh Nguyễn Tường Vy, sinh năm 2007 (ngụ xã An Biên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã An Biên bắt quả tang đối tượng Trịnh Nguyễn Tường Vy, sinh năm 2007 (Ấp 2, xã An Biên, tỉnh An Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trịnh Nguyễn Tường Vy. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Tang vật ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp Tang vật ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 10 phút, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã An Biên bắt quả tang đối tượng Trịnh Nguyễn Tường Vy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Bàu Môn, xã An Biên.

Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng, có khối lượng khoảng 10 gram, được đối tượng Vy cất giấu bên trong vỏ thuốc lá điện tử. Qua làm việc ban đầu, Trịnh Nguyễn Tường Vy khai nhận số tang vật bị thu giữ là ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã An Biên tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

