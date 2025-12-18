Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh sắp tăng cường trở lại, miền Bắc chuyển mưa rét

18-12-2025 - 18:33 PM | Xã hội

Miền Bắc có khả năng sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh, gây mưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông đã suy yếu.

Từ nay đến 20/12, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa, rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.

Khoảng ngày 21/12, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, nhiệt độ không có nhiều thay đổi.

Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại, khả năng gây mưa rét.

Không khí lạnh sắp tăng cường trở lại, - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh trong một tuần tới. (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
324 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

324 chủ xe máy vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản Nổi bật

Ai phát hiện Cung Kiều My, gọi ngay số điện thoại 0914133386

Ai phát hiện Cung Kiều My, gọi ngay số điện thoại 0914133386

18:00 , 18/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 18-12: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 18-12: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

17:33 , 18/12/2025
Tuyến cao tốc hơn 27.500 tỉ đồng trước ngày khánh thành

Tuyến cao tốc hơn 27.500 tỉ đồng trước ngày khánh thành

17:07 , 18/12/2025
Một phường ở Đà Nẵng phản hồi vụ loa phường phát lúc 4 giờ 45

Một phường ở Đà Nẵng phản hồi vụ loa phường phát lúc 4 giờ 45

16:37 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên