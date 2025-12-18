Không khí lạnh sắp tăng cường trở lại, miền Bắc chuyển mưa rét
Miền Bắc có khả năng sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh, gây mưa rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông đã suy yếu.
Từ nay đến 20/12, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa, rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.
Khoảng ngày 21/12, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, nhiệt độ không có nhiều thay đổi.
Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại, khả năng gây mưa rét.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/12
Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ.
Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.
Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.
