Không khí lạnh sắp tăng cường trở lại, miền Bắc chuyển mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông đã suy yếu.

Từ nay đến 20/12, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa, rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.

Khoảng ngày 21/12, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, nhiệt độ không có nhiều thay đổi.

Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại, khả năng gây mưa rét.

Miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh trong một tuần tới. (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.