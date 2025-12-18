Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai phát hiện Cung Kiều My, gọi ngay số điện thoại 0914133386

18-12-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Cung Kiều My (SN 1986; trú tại: TT Đài tiếng nói Việt Nam, 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội Tham ô tài sản.

Theo điều tra, Cung Kiều My là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT (địa chỉ tại 19 Duy Tân, quận Cầu Giấy cũ). Quá trình làm việc đối tượng đã lập đơn hàng chiếm đoạt máy tính của công ty. Trị giá tài sản là hơn 515 triệu đồng.

Cung Kiều My

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cung Kiều My về tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định truy nã bị can đối với Cung Kiều My.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0914133386), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

