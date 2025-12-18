Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế sử dụng ma tuý

18-12-2025 - 16:21 PM | Xã hội

Tài xế lái Santa Fe tông liên hoàn trên đường Láng dương tính với với Morphin, từng có 2 tiền sự và đang được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Láng, đoạn gần Ngã Tư Sở.

Kết quả kiểm tra ma tuý, tài xế Doãn Việt Cường (lái xe Hyundai Santa Fe) dương tính với Morphin. Qua xác minh, Doãn Việt Cường có 2 tiền sự, đây là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Ô tô lật nghiêng sau tai nạn liên hoàn.

Khoảng 12h20 ngày 17/12, Công an phường Đống Đa nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông liên hoàn đối diện số 34 Đường Láng, hướng đi Trường Chinh.

Công an phường Đống Đa khẩn trương huy động, bố trí lực lượng Cảnh sát trật tự nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm tình hình vụ việc, phối hợp Đội CSGT số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Bước đầu xác định, ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe màu đỏ BKS: 30H-158.33 do Doãn Việt Cường cầm lái, đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng thì va chạm với 2 ô tô khác cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, cả 3 xe ô tô đều hư hỏng.

Tài xế Doãn Việt Cường sử dụng ma tuý khi lái xe.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với cả 3 tài xế, kết quả đều âm tính.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội xử lý theo quy định.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

