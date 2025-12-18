Công an TP Đà Nẵng ngày 18/12, cho biết, Công an phường Hội An Tây đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Dương (sinh năm 2003) về tội Sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an phường Hội An Tây đã rà soát và mời Trần Thanh Dương (trú tại tổ 35, phường Hội An Tây) về trụ sở làm việc. Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng xác định Dương dương tính với chất ma túy nhóm Morphin (Heroin).

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận bản thân là người nghiện Heroin lâu năm. Nam thanh niên này vốn đang trong diện điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, từ ngày 26/11, Dương đã tự ý bỏ điều trị, sau đó tìm mua ma túy để tiếp tục sử dụng trái phép.

Công an đọc quyết định đối với Trần Thanh Dương - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Vụ việc gây chú ý khi cơ quan chức năng áp dụng quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự để xử lý hành vi của đối tượng. Đây là nỗ lực nhằm siết chặt quản lý đối với người nghiện, thay vì chỉ xử phạt hành chính như trước đây, đặc biệt là với các trường hợp đã được tạo điều kiện cai nghiện nhưng vẫn cố tình tái phạm.

Hiện, các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Dương đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, TP Đà Nẵng phê chuẩn. Cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.