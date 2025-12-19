Đang “đi bão” thì chợt nhớ camera AI vẫn hoạt động 24/24!

Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội ghi nhận những chuyển biến tích cực rõ rệt. Đường phố nền nếp hơn, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn giảm thấy rõ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Đáng chú ý là tối 18/12, khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 33, hàng nghìn người dân đổ ra đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng. Dù lượng phương tiện tăng đột biến, không khí cuồng nhiệt lan khắp các tuyến phố trung tâm, nhiều người vẫn nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng xe đúng vạch, không chen lấn hay vượt ẩu như những lần ăn mừng trước đây.

Người dân chờ đèn đỏ ngay cả khi "đi bão" mừng chiến thắng (Clip: Như Hoàn)

Người dân vẫn dừng chờ đèn đỏ (Ảnh: Như Hoàn)

Không khí nhộn nhịp ngập tràn đường phố dù đã về đêm (Ảnh: Như Hoàn)

Những tiếng hò reo, những lá quốc kỳ tung bay khắp đường phố mừng chiến thắng (Ảnh: Như Hoàn)

Tại các ngã tư lớn trên địa bàn thủ đô, dòng xe đông nhưng di chuyển trật tự. Khi đèn đỏ bật sáng, các đoàn xe tự giác dừng lại, chờ đèn xanh mới tiếp tục di chuyển, kể cả trong thời điểm cao trào ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Những hình ảnh này nhận về không ít lời khen cho ý thức giao thông của người dân Hà Nội.

Theo lực lượng chức năng, việc ứng dụng AI trong điều hành giao thông giúp phát hiện nhanh các vi phạm, điều tiết tín hiệu linh hoạt theo mật độ phương tiện và hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh. Song song với đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng có sự chuyển biến tích cực, không chỉ trong sinh hoạt thường ngày mà cả ở những thời điểm đông người, dễ xảy ra mất trật tự như các đợt ăn mừng bóng đá.

Việc người dân “đi bão” nhưng vẫn chấp hành đèn tín hiệu được xem là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy hiệu quả bước đầu của giao thông thông minh, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong văn hóa tham gia giao thông. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiếp tục nhân rộng mô hình, hướng tới mục tiêu giao thông an toàn, văn minh và bền vững hơn trong thời gian tới.