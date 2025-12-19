Bắt tạm giam thủ quỹ Vũ Xuân Tiến

Công an tỉnh Ninh Bình chiều ngày 19/12/2025 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (sinh năm 1972, trú tại xóm 6, xã Quỹ Nhất) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, với chức trách là Thủ quỹ HTX Nghĩa Lợi, Tiến được giao nhiệm vụ quản lý tài chính và trực tiếp mang tiền của đơn vị đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng đã lợi dụng kẽ hở để gửi số tiền này vào sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân.

Vũ Xuân Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau đó, Tiến tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển thẳng vào tài khoản riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân mà không hoàn trả cho HTX. Khi bị đơn vị yêu cầu đối chiếu và bàn giao tiền, Tiến đã khai báo gian dối rằng toàn bộ số tiền vẫn đang được gửi tiết kiệm.

Hành vi này chỉ bị phát giác khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh tại ngân hàng và ghi nhận Vũ Xuân Tiến không còn bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.