Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam thủ quỹ Vũ Xuân Tiến

19-12-2025 - 21:59 PM | Xã hội

Được giao nhiệm vụ quản lý tài chính và trực tiếp mang tiền của đơn vị đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng nhưng Vũ Xuân Tiến đã mang gửi sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân.

Công an tỉnh Ninh Bình chiều ngày 19/12/2025 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (sinh năm 1972, trú tại xóm 6, xã Quỹ Nhất) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, với chức trách là Thủ quỹ HTX Nghĩa Lợi, Tiến được giao nhiệm vụ quản lý tài chính và trực tiếp mang tiền của đơn vị đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng đã lợi dụng kẽ hở để gửi số tiền này vào sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân.

Vũ Xuân Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau đó, Tiến tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển thẳng vào tài khoản riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân mà không hoàn trả cho HTX. Khi bị đơn vị yêu cầu đối chiếu và bàn giao tiền, Tiến đã khai báo gian dối rằng toàn bộ số tiền vẫn đang được gửi tiết kiệm.

Hành vi này chỉ bị phát giác khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh tại ngân hàng và ghi nhận Vũ Xuân Tiến không còn bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội cảnh báo nóng: Thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo dịp cận Tết

Công an Hà Nội cảnh báo nóng: Thủ đoạn lừa đảo mới trên Zalo dịp cận Tết Nổi bật

5 cuộc gọi tuyệt đối không nghe, tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản

5 cuộc gọi tuyệt đối không nghe, tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản Nổi bật

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ

21:37 , 19/12/2025
Không khí lạnh tăng cường sắp quay trở lại miền Bắc, gây mưa rét

Không khí lạnh tăng cường sắp quay trở lại miền Bắc, gây mưa rét

18:26 , 19/12/2025
NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

17:59 , 19/12/2025
TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

17:50 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên