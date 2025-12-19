Không khí lạnh tăng cường sắp quay trở lại miền Bắc, gây mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/12) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng.

Dự báo, khoảng đêm 20-21/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng; trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ không có nhiều thay đổi so với thời điểm hiện tại.

Đến khoảng 24-26/12, một bộ phận không khí lạnh tăng cường quay trở lại, khả năng gây mưa rét cho khu vực trên.

Miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh cuối tháng 12, tuy nhiên cường độ không quá mạnh (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.