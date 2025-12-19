Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh tăng cường sắp quay trở lại miền Bắc, gây mưa rét

19-12-2025 - 18:26 PM | Xã hội

Theo dự báo, miền Bắc sẽ đón thêm 2 đợt không khí lạnh trong một tuần tới, có thể xuất hiện mưa rét vào Giáng sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/12) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng.

Dự báo, khoảng đêm 20-21/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng; trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ không có nhiều thay đổi so với thời điểm hiện tại.

Đến khoảng 24-26/12, một bộ phận không khí lạnh tăng cường quay trở lại, khả năng gây mưa rét cho khu vực trên.

Không khí lạnh tăng cường sắp quay trở lại miền Bắc, gây mưa rét- Ảnh 1.

Miền Bắc liên tiếp đón các đợt không khí lạnh cuối tháng 12, tuy nhiên cường độ không quá mạnh (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 cuộc gọi tuyệt đối không nghe, tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản

5 cuộc gọi tuyệt đối không nghe, tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản Nổi bật

Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền

Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền Nổi bật

NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

17:59 , 19/12/2025
TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

17:50 , 19/12/2025
Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

17:16 , 19/12/2025
Công an truy tìm người phụ nữ tên Nguyễn Thị Đào

Công an truy tìm người phụ nữ tên Nguyễn Thị Đào

16:42 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên