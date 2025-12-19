NÓNG: Cách chức Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 19-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo quyết định kỷ luật, UBND xã Kim Ngân xác định 2 lãnh đạo nhà trường có những vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như uy tín của ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy không bị gián đoạn, UBND xã Kim Ngân giao ông Trần Duy Bình - Phó Chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của nhà trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng theo quy định.

Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Theo kết luận của cơ quan chức năng, lúc 16 giờ 30 ngày 25-9, bếp ăn bán trú của trường học này đã chế biến món cá chim kho phục vụ bữa tối cho 75 học sinh. Đến ngày hôm sau, 41 em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy để điều trị.

Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện, xác định món cá chim kho nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm cho 41 học sinh nói trên.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh hành vi vi phạm của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy và xác định vụ việc chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự.

Ngoài hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc cho nhiều người, nhà trường còn bị xác định vi phạm quy định khi chủ cơ sở bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đồng thời sử dụng 2 lao động trực tiếp chế biến thức ăn nhưng chưa được tập huấn theo quy định.

Với các vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy tổng cộng 196,5 triệu đồng. Trong đó riêng hành vi gây ngộ độc thực phẩm bị phạt tới 170 triệu đồng.

Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường bị đình chỉ trong thời hạn 5 tháng.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho 41 học sinh bị ngộ độc, khẩn trương khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, quyết định này giao cho ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, và buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn mà trường học không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phải nộp.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, sáng 26-9, 41 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngay sau đó, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - phụ trách bếp ăn bán trú - để phục vụ xác minh vụ việc. Đến nay, sức khỏe các em học sinh đã ổn định, còn vụ việc đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.



