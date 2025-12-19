Công an truy tìm người phụ nữ tên Nguyễn Thị Đào

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội ngày 19/12 cho biết đang tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1969; trú tại thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú, TP Hà Nội). Theo đơn tố cáo, bà Đào bị nghi ngờ có hành vi lạm dụng tín nhiệm nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của công dân.

Trong quá trình điều tra và xác minh nội dung tố giác, cơ quan Công an cho biết hiện vẫn chưa xác định được nơi cư trú cũng như tung tích hiện tại của đối tượng. Nhằm phục vụ công tác điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Đào.

Công an truy tìm người tên Nguyễn Thị Đào - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cơ quan chức năng đề nghị người dân, nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Đào, cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại của cán bộ thụ lý: 0972398681 hoặc 0832739995.

Hiện tại, ngoài việc liên hệ trực tiếp qua điện thoại, người dân cũng có thể cung cấp thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội để cơ quan chức năng kịp thời phối hợp, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.