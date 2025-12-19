Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã đặc biệt với Đinh Văn Kiên sinh năm 2000

19-12-2025 - 16:20 PM | Xã hội

Sau nhiều tháng xác minh nhưng không xác định được tung tích của bị can, ngày 17/11/2025, Công an TP Hà Nội đã chính thức ban hành quyết định truy nã đối với Đinh Văn Kiên.

Công an TP Hà Nội ngày 19/12 cho biết vừa ra quyết định truy nã Đinh Văn Kiên (sinh năm 2000; trú tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 23/4/2025, Đinh Văn Kiên thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Mai Lâm, huyện Đông Anh.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiên về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành các lệnh triệu tập và bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho quá trình tố tụng.

Quyết định truy nã đặc biệt với Đinh Văn Kiên - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Sau nhiều tháng xác minh nhưng không xác định được tung tích của bị can, ngày 17/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ban hành quyết định truy nã đối với Đinh Văn Kiên.

Để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật, cơ quan chức năng thông báo: Bất kỳ người dân nào nếu phát hiện Đinh Văn Kiên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể cung cấp trực tiếp cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội qua số điện thoại: 0948891333, hoặc thông báo qua trang Facebook chính thức của Công an thành phố để phối hợp giải quyết.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

