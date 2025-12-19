TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Ngày 19-12, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiều trường THPT trên địa bàn.

Theo quyết định, ông Nguyễn Công Đức, Hiệu phó Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận), được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu TDTT (phường Tân Định).

Ông Lê Quốc Trí, Hiệu phó Trường phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (phường Phú Định), làm Hiệu phó Trường THPT Năng khiếu TDTT (phường Tân Định).

Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu TDTT (phường Tân Định), làm Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (phường Phú Định).

Sở GD-ĐT TPHCM tái bổ nhiệm ông Lê Phú Hải giữ vị trí Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước (xã Bình Chánh); ông Nguyễn Thành Nam tiếp tục giữ vị trí Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu).

Bà Tiền Mỹ Tú làm Giám đốc Trung tâm GDTX tiếng Hoa; ông Nguyễn Hữu Bách làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; ông Ngô Xuân Tiến làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành; ông Hồ Ngọc Đăng Khoa làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu; bà Phan Thanh Trà làm Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Gò Vấp.