Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.

Cụ thể, Quyết định vừa được ban hành đã bổ sung Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời bổ sung Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Quyết định vừa ban hành cũng bổ sung ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo thay bà Phạm Thị Thanh Trà.

Đồng thời, điều chỉnh chức vụ ông Lê Hoài Trung, thành viên Ban Chỉ đạo từ Quyền Bộ trưởng thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Trần Đức Thắng, thành viên Ban Chỉ đạo cũng được điều chỉnh từ Quyền Bộ trưởng thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, quyết định của Thủ tướng đã bổ sung chức danh Thư ký Ban Chỉ đạo đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an, thành viên.

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ban Chỉ đạo cũng cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…