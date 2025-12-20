Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loạt cán bộ lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị bắt

20-12-2025 - 06:57 AM | Xã hội

(Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Tối 19-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến hành vi nhận hối lộ để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

Nhóm 7 cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1974; ngụ khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành), Phó giám đốc phụ trách Cảng vụ; Hoàng Văn Thủy (SN 1983; ngụ phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), Phó giám đốc kiêm Phó Bí thư chi bộ, trực tiếp phụ trách quản lý Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng); Nguyễn Tất Hải (SN 1985; ngụ xã Hoằng Giang), Phó trưởng phòng Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng); Trần Văn Dũng (SN 1988), Đoàn Hoài Linh (SN 1987), Ngô Văn Khiển (SN 1983; cùng ngụ tại phường Hạc Thành) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1986; ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), đều là các chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.

Công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

