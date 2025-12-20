4 tổ công tác toả đi 4 tỉnh, thành, tiến hành 6 cuộc khám xét khẩn cấp, bắt nhiều đối tượng

Triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh qua mạng xã hội số lượng cực lớn

Ngày 19/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với quyết tâm Tết Bính Ngọ 2026 không pháo lậu, không có người thương vong do pháo nổ, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa. Trong đó, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu chính quyền địa phương và Trưởng Công an 69 xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 3 địa bàn, lập chốt đấu tranh để ngăn ngừa tình trạng pháo nổ nhập lậu thâm nhập, len lỏi vào địa bàn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 15/12 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động thu hồi 443 khẩu súng các loại, 1.303 viên đạn, 250 vũ khí thô sơ, 19 quả lựu đạn và mìn, 9,85kg thuốc nổ, 5 kíp nổ, 4,3 kg tiền chất thuốc nổ, 100 công cụ hỗ trợ, 101 linh kiện lắp ráp súng, 86,6kg pháo nổ, 75,6kg thuốc pháo và 2.878 quả pháo tự chế.

Đối tượng và tang vật trong đường dây buôn bán 3,5 tấn pháo bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp cũng đã phát hiện đấu tranh 150 vụ, 177 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó, thu giữ gần 1,5 tấn pháo, 16 khẩu súng các loại, 41 vũ khí thô sơ, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn phức tạp, nổi lên tình trạng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, chuyển phát để vận chuyển pháo nổ, các loại hóa chất, linh kiện lắp ráp vũ khí, sản xuất pháo trái phép.

Đặc biệt, tình trạng học sinh mua thuốc pháo trên các trang thương mại điện tử để chế tạo tiềm ẩn phức tạp, nguy cơ gây cháy nổ vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT trong học đường và tại cơ sở. Tình hình hoạt động tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có chiều hướng gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Điển hình, cuối tháng 10/2025 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh qua mạng xã hội Telegram với số lượng giao dịch cực lớn nên đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Chỉ trong vòng 1 tuần, Ban chuyên án với 4 tổ công tác đặc biệt đã tỏa đi 4 tỉnh, thành phố, tiến hành 6 cuộc khám xét khẩn cấp trong cùng một ngày, bảo đảm tuyệt đối bí mật và bất ngờ.

Qua đấu tranh, làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9-11/2025, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng, tương đương từ 6 đến 7 tấn pháo nổ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 8 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về các tội “Buôn bán hàng cấm” và hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Công an 69 xã, phường sẽ huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín 3 địa bàn, lập chốt đấu tranh, nhất là đối với các tuyến, địa bàn, khu vực được xác định là trọng điểm.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp lựa chọn các vụ án điểm liên quan đến pháo để kịp thời đưa ra truy tố, xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về pháo nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Ngăn chặn pháo lậu trên tuyến biên giới Tây Nam

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ ở vùng biên giới có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng buôn lậu pháo lợi dụng địa hình đường biên giới Tây Ninh bằng phẳng, nhiều đường mòn lối mở, các loại tội phạm đã đẩy mạnh hoạt động.

Bọn chúng ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi khiến việc phát hiện, triệt phá gặp khó khăn. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để bí mật liên lạc, giao dịch, thực hiện hành vi phạm tội và thường chia nhỏ số lượng pháo để giấu lẫn trong hàng hóa; thuê xe taxi, xe khách hoặc dùng phương tiện cá nhân để vận chuyển hàng hóa theo từng chặng.

Ngày 10/12, tại xã Tân Lập (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng sử dụng ôtô vận chuyển pháo lậu, gồm: Lê Hùng Cường (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1974, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).

Qua kiểm tra xe ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài (tổng trọng lượng khoảng 210 kg).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét tại ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, thu giữ thêm 6 thùng pháo nặng khoảng 180 kg.

Đến 12h15 cùng ngày, tại phòng trọ của Nguyễn Hoàng Tuấn ở ấp Trâm Vàng (xã Thạnh Phước), lực lượng chức năng phát hiện thêm thùng pháo khác trọng lượng khoảng 30 kg. Tổng số pháo bị thu giữ trong chuyên án hơn 420 kg.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025 đã phát hiện, bắt giữ 341 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, tang vật thu giữ hơn 463.000 bao thuốc lá lậu, hơn 1.4 tấn pháo các loại. Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhận định nhu cầu về pháo nổ của một bộ phận người dân tăng cao, các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu sẽ tăng cường việc tập kết, buôn bán pháo nổ từ nước ngoài về để đáp ứng nguồn cung.