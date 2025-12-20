Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét nơi ở, bắt giữ Đôn Thị Ly sinh năm 1996

20-12-2025 - 12:30 PM | Xã hội

Từ lời khai của một đối tượng nghiện, công an tiến hành khám xét nơi ở của Ly tại thôn Phượng Cách 2, xã Quốc Oai.

Công an xã Quốc Oai (TP Hà Nội) ngày 19/12 cho biết đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Sự việc nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 17/12, lực lượng chức năng kiểm tra nhà riêng của Phan Huy Giao (SN 1983), phát hiện đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một bộ tẩu hút tự tạo và 0,132 gam Methamphetamine. Giao khai nhận mua số ma túy này từ Phan Anh Thái (SN 1981). Ngay trong ngày, đối tượng Thái đã đến cơ quan công an đầu thú.

Các đối tượng từ trái sang: Phan Huy Giao, Phan Anh Thái, Nguyễn Đình Vượng - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đến 10h cùng ngày, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Đình Vượng (SN 1983), đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện. Kết quả xét nghiệm cho thấy Vượng dương tính với Methamphetamine. Lực lượng chức năng cũng thu giữ tại chỗ một bộ tẩu hút có dính ma túy.

Trong một diễn biến khác, từ lời khai của một đối tượng nghiện khai nhận ngày 12/12/2025 có mua ma túy của Đôn Thị Ly (SN 1996, thường trú tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội). Tiến hành khám xét nơi ở của Ly tại thôn Phượng Cách 2, xã Quốc Oai, Công an xã phát hiện, thu giữ 01 gói nilon chứa 2,012 gam Ketamine.

Hiện Công an xã Quốc Oai đang khẩn trương củng cố hồ sơ, phân loại hành vi để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

