Công an Cà Mau tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Thị Linh Nhung

20-12-2025 - 20:29 PM | Xã hội

Bị can Lê Thị Linh Nhung bị bắt tạm giam với cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (SN 1982; ngụ tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nhung. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Tháng 7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty AIC.

Qua điều tra xác định, Nhung là nhân viên Công ty AIC phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Với vai trò trên, Nhung đã sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, thông đồng với công ty thẩm định giá và các thành viên là chủ đầu tư để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của công ty này.

Đồng thời, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu. Qua đó, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố 6 bị can khác trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Phạm Quốc Nam, Bùi Thị Kim Em, Hồ Tấn Mạnh, Nguyễn Minh Tâm về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Vân Du

Người lao động

