Doanh nhân ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức: Lương tính thế nào, do ai trả?

20-12-2025 - 20:09 PM | Xã hội

Cơ quan, đơn vị quyết định mức lương cụ thể căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thị trường, trình độ, năng lực của người lao động.

Luật Cán bộ, công chức 2025 và Nghị định số 173/2025/NĐ-CP quy định nhà nước có cơ chế đặc biệt để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nguồn nhân lực chất lượng cao khác vào làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội …thông qua việc ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ.

Việc ký hợp đồng thực hiện linh hoạt theo từng dự án, nhiệm vụ hoặc theo chương trình công tác hằng năm trên cơ sở nguồn nhân lực hiện có và khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Vị trí việc làm ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức có mức lương ra sao? - Ảnh 1.

Nhà nước có cơ chế đặc biệt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức. Ảnh minh hoạ AI

Góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn bố trí nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức vừa qua, nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự thống nhất, dễ áp dụng, tránh tùy tiện, hạn chế phát sinh vướng mắc. Đồng thời đề nghị nên quy định cụ thể tiền lương của đối tượng này theo thang bảng lương cán bộ, công chức, viên chức...

Liên quan đến các đề xuất trên, Bộ Tài chính cho hay việc ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của công chức là một nội dung mới so với Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và chưa từng có tiền lệ.

Các công việc được thực hiện qua ký kết hợp đồng có tính chất đặc thù, chuyên sâu, yêu cầu trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, không thường xuyên, tạm thời, đột xuất, cấp bách và ở nhiều vị trí việc làm, lĩnh vực khác nhau.

Do đó, tiền lương, tiền dịch vụ, tiền thưởng, thù lao, chế độ thuê khoán theo thỏa thuận trong hợp đồng sẽ rất đa dạng, phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất, yêu cầu của công việc được thực hiện thông qua ký hợp đồng.

Việc quy định "cứng" mức chi tiền lương, tiền dịch vụ tối đa tương ứng với vị trí việc làm ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức là khó khả thi, không đảm bảo sự linh hoạt, khó thực hiện mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm theo quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính không có thẩm quyền quyết định định mức cụ thể chi tiền lương, tiền dịch vụ đối với hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức áp dụng thống nhất trong tất cả các ngành, lĩnh vực; thẩm quyền này thuộc về Chính phủ.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất không quy định mức tiền lương cụ thể, mà quy định "Chi thanh toán tiền lương, tiền dịch vụ, tiền thưởng, thù lao, chế độ thuê tương ứng với kết quả, sản phẩm theo thỏa thuận hợp đồng và theo quy định của pháp luật. Căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thực tế trên thị trường, trình độ, năng lực của cá nhân ký hợp đồng lao động, người lao động thuộc tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ ký hợp đồng (nếu có), cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụ thể tương xứng với nhiệm vụ và trong phạm vi dự toán được giao, nguồn kinh phí huy động (nếu có)".

Theo Mai Chi

Người lao động

