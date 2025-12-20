Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ công ty nước giải khát Nguyễn Ngọc Sơn

20-12-2025 - 18:16 PM | Xã hội

Nguyễn Ngọc Sơn bị cáo buộc sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, bán cho người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1982, trú tại TP Hà Nội - là người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang (có địa chỉ thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ công ty nước giải khát Nguyễn Ngọc Sơn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan công an Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Kết quả điều tra xác định: Năm 2018, Nguyễn Ngọc Sơn và vợ thành lập công ty và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu "Bắc Đô".

Quá trình sản xuất được thực hiện theo phương thức thủ công, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, không kiểm soát chất lượng theo quy định, sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế hàm lượng đường như đã công bố.

Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ công ty nước giải khát Nguyễn Ngọc Sơn - Ảnh 2.

Sản phẩm nước giải khát do công ty Bắc Đô Hà Giang sản xuất (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ trên 25.200 chai nước giải khát giả các loại và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

