Một người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử

Ngày 21-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã đấu tranh làm rõ một vụ việc "động trời" khi một người phụ nữ đã chết 5 năm trước bỗng nhiên trở về.

Công an phát hiện sự thật "động trời" khi Nguyễn Thị Thu đã chết 5 năm bỗng trở về. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ; nay là tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị xóa khai tử.

Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quang Trung đã nhanh chóng xác minh ban đầu và làm rõ Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 mẹ con Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc Nguyễn Thị Thu phải khai nhận hành vi "giả chết" của mình để trục lợi bảo hiểm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.