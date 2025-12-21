Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt nhân viên tiệm vàng Đỗ Huỳnh Anh Thư

21-12-2025 - 12:13 PM | Xã hội

Đỗ Huỳnh Anh Thư có hành vi "trộm long tráo phụng" trong quá trình bán hàng tại tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tự kiểm tra nội bộ, 01 công ty vàng bạc đá quý trên địa bàn phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hàng hóa trưng bày tại cửa hàng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngày 15/12/2025, đại diện công ty nêu trên đã đến Công an phường Ninh Kiều trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ninh Kiều đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Qua điều tra, xác minh, Công an phường Ninh Kiều xác định Đỗ Huỳnh Anh Thư, là nhân viên bán hàng của công ty đã lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm đếm, quản lý và trưng bày sản phẩm để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tại Công an phường Ninh Kiều. Ảnh: CA Cần Thơ

Cụ thể, đối tượng nhiều lần mua các sản phẩm bằng bạc xi mạ có kiểu dáng tương tự, sau đó tráo đổi với các sản phẩm trang sức bằng vàng thật đang trưng bày tại cửa hàng. Sau khi chiếm đoạt, số trang sức bằng vàng thật được đối tượng mang đi cầm cố tại nhiều cơ sở khác nhau để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 545.348.000 đồng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường Ninh Kiều đã nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một số tài sản có liên quan đến vụ việc. Ảnh: CA Cần Thơ

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

