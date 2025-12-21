Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố Bùi Công Vinh sinh năm 2005

21-12-2025 - 10:24 AM | Xã hội

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi tái sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 17/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn và quản lý các đối tượng sau cai nghiện ma túy, Công an xã Mường Bi phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã mời về trụ sở để kiểm tra.

Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với chất ma túy, xác định là trường hợp tái sử dụng trái phép chất ma túy sau cai nghiện.

Khởi tố Bùi Công Vinh và Đinh Công Công - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Công Vinh (SN 2005, trú tại xóm Chù Bụa, xã Mường Bi) khai nhận đã mua 1 gói heroin với giá 200.000 đồng tại khu vực phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mang về sử dụng. Vinh hiện là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Cùng ngày, đối tượng Đinh Công Công (SN 1994, trú tại xóm Đon, xã Mường Bi) khai nhận đã mua 1 gói heroin và 1 viên hồng phiến với số tiền 200.000 đồng của một người đàn ông lạ mặt, mặc trang phục dân tộc Mông trên địa bàn xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi mua được ma túy, Công đi đến khu vực vắng người gần đó và sử dụng hết số ma túy trên bằng hình thức hít.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Mường Bi đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, phòng ngừa, không để phát sinh vi phạm khác trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera Nổi bật

Từ 1/1/2026, thêm 2 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

Từ 1/1/2026, thêm 2 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh Nổi bật

Bắt quả tang Đỗ Trang và Nguyễn Đức Anh

Bắt quả tang Đỗ Trang và Nguyễn Đức Anh

10:00 , 21/12/2025
Cận cảnh không gian hiện đại, tiện nghi tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Cận cảnh không gian hiện đại, tiện nghi tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

09:46 , 21/12/2025
Tiếp tục điều tra một cổ đông hưởng lợi hàng chục tỷ đồng từ sản xuất sữa giả HIUP

Tiếp tục điều tra một cổ đông hưởng lợi hàng chục tỷ đồng từ sản xuất sữa giả HIUP

09:38 , 21/12/2025
Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 5 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 5 tỉnh, thành

09:18 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên