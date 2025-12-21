Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt quả tang Đỗ Trang và Nguyễn Đức Anh

21-12-2025 - 10:00 AM | Xã hội

Cặp nam nữ mang bị bắt quả tang có hành vi phạm pháp trong ôtô.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm, lực lượng 141 Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một cặp nam nữ cất giấu số lượng lớn ma túy dạng hồng phiến và ma túy “đá”, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong ô tô.

Cụ thể, Tổ công tác Y15/141 thuộc Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lý Thánh Tông, hướng đi Bát Tràng, phát hiện một ô tô mang BKS 60K-468... có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Đức Anh (SN 1997, trú phường Bồ Đề, Hà Nội), đi cùng Đỗ Trang (SN 1996, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bắt quả tang Đỗ Trang và Nguyễn Đức Anh - Ảnh 1.

Cặp đôi bị bắt. Ảnh: CAND

Quá trình kiểm tra túi đeo chéo của Nguyễn Đức Anh, tổ công tác phát hiện một túi nylon màu xanh chứa 170 viên nén màu đỏ, 2 viên nén màu xanh và một túi nylon chứa tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là ma túy dạng hồng phiến và ma túy đá. Tiếp tục kiểm tra đối với Đỗ Trang, lực lượng chức năng phát hiện thêm một túi nylon chứa tinh thể màu trắng và một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng bên trong có bột màu trắng.

Kiểm tra trong ô tô, tổ công tác phát hiện thêm một túi nylon chứa tinh thể màu trắng được cất giấu trong cốp hộc để đồ phía trước ghế phụ. Đáng chú ý, lực lượng 141 còn thu giữ một tập tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời đưa các đối tượng cùng phương tiện về Công an xã Gia Lâm để bàn giao và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

