Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Trường Đại học Tây Bắc sang Bộ Công an

20 năm giải phóng mặt bằng chưa xong

Trường Đại học Tây Bắc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với một số dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc kéo dài, trong đó có dự án xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc.

Theo kết luận thanh tra, dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư từ năm 2004. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư hơn 627 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2004–2010, song đã hai lần điều chỉnh, kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2023.

Đến hết năm 2023, dự án đã giải ngân hơn 533 tỷ đồng, tương đương 85,05% tổng mức đầu tư; giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu đạt hơn 547 tỷ đồng (87,19%). Trong tổng số 25 công trình theo quy hoạch, mới có 21 công trình được khởi công, còn 4 công trình chưa triển khai. Sau gần 20 năm thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 44,8% diện tích theo quy hoạch điều chỉnh. Dự án cũng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm tại các dự án xây dựng ký túc xá sinh viên (ký túc xá số 6, 7, 8) của Trường Đại học Tây Bắc. Theo đó, nhà trường không có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc UBND tỉnh Sơn La giao làm chủ đầu tư; đồng thời không báo cáo, cung cấp thông tin cho UBND tỉnh Sơn La về việc các công trình này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước đó và thực chất là thiết kế lặp lại lần thứ ba của các ký túc xá số 1 đến số 5.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra chỉ rõ “dấu hiệu bất thường” trong trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục thiết kế. Cụ thể, bốn nội dung gồm, thiết kế, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế được hoàn thành chỉ trong vòng một ngày, điều hiếm gặp, không bảo đảm tính khách quan, chặt chẽ theo quy định quản lý đầu tư xây dựng.

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng

Theo Thanh tra Chính phủ, chính các vi phạm nêu trên là nguyên nhân dẫn đến việc tư vấn lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và thẩm tra thiết kế bị trùng lặp với các dự án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước đó, gây thiệt hại cho nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với số tiền hơn 805 triệu đồng.

Không chỉ vậy, Trường Đại học Tây Bắc còn lập dự án điều chỉnh ký túc xá số 6, 7, 8 không theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không đúng quy định về xây dựng nhà ở cho sinh viên. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La thẩm định và UBND tỉnh Sơn La phê duyệt bổ sung quy mô đầu tư không đúng quy định đã khiến dự án không được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ, phát sinh thiệt hại chi phí tư vấn lập dự án điều chỉnh hơn 165 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với các vi phạm trong việc tổ chức lập, trình phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình ký túc xá sinh viên; lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm tra thiết kế, gây thiệt hại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với số tiền tạm tính hơn 971 triệu đồng, kèm theo “dấu hiệu bất thường” về thời gian thực hiện các khâu chuyên môn.



Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách dự án qua các thời kỳ có liên quan đến vi phạm.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh được giao phụ trách dự án ký túc xá sinh viên.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, sớm hoàn thiện dự án nhằm tránh thất thoát, lãng phí. Trường Đại học Tây Bắc được yêu cầu xác định cụ thể thiệt hại và thực hiện trách nhiệm bồi thường đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với số tiền tạm tính hơn 971 triệu đồng.