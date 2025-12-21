Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trúng độc đắc 2 tỷ, người đàn ông Vĩnh Long chỉ nhận 5 triệu đồng tiền mặt

21-12-2025 - 10:40 AM | Xã hội

Những câu chuyện về người may mắn trúng độc đắc luôn là chủ đề nhận được sự chú ý, theo dõi của dư luận.

Người đàn ông Vĩnh Long được nhắc tới đã mua vé số ủng hộ người bán dạo và may mắn trúng độc đắc. Người này đã tới đại lý vé số cấp 1 Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) để đổi thưởng. Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 746597 trúng xổ số Cần Thơ ngày 17/12, trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Thông tin trên Thanh Niên, chủ đại lý vé số cấp 1 Thanh Vân cho hay, vị khách nam này đã mang vé trung tới tận nơi đổi thưởng, nhận 5 triệu tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

Hình ảnh dãy số may mắn.

Còn trong ngày 20/12, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 28 tờ trúng giải nhất. 28 tờ có 5 số cuối là 00881 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20/12 trúng gaiir nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng với tổng số tiền là 840 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 869516.

Được biết, chủ nhân của 28 tờ vé số này là 4 người ở Vĩnh Long: 1 người trúng 1 tờ, 1 người trúng 8 tờ, 1 người trúng 5 tờ và người còn lại trúng 14 tờ. Mọi người đều mua vé số ở đại lý và liên hệ đổi thưởng sau khi có kết quả. Cả 4 người đều nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Duy cũng bán 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số ngày 20/12. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 723570 thuộc đài Bình Phước trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 728570. Những người mua vé số trúng khuyến khích chưa liên hệ đổi thưởng.

Theo Hương Trà

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

