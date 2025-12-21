Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 21-12: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

Kết quả xổ số hôm nay xổ số miền Trung (XSMT): Khánh Hòa, Kon Tum, Huế

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum là 229204

Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa có giải đặc biệt là 195492

Kết quả xổ số hôm nay giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết TP Huế có dãy số 196212

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Thái Bình (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình có giải đặc biệt là...

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 21-12, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam, xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày