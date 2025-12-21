Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng ngàn người sập bẫy, mất 1.275 tỉ đồng vì đầu tư đồng tiền KAY

21-12-2025 - 19:50 PM | Xã hội

Trong một năm, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USDT (đồng tiền điện tử), tương ứng 1.275 tỉ đồng bị các đối tượng chiếm đoạt.

Ngày 21-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đầu tư đồng tiền KAY: Hàng ngàn người sập bẫy lừa đảo tài chính - Ảnh 1.

Trần Quang Út (trái) và Mai Minh Tấn bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4-2024, Mai Minh Tấn (SN 1995, ngụ xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng Trần Quang Út (SN 1986, ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) thuê người tạo lập dự án KAYPLE để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Đầu tháng 9-2024, Út và Tấn đưa dự án KAYPLE vào hoạt động và thuê nhiều đối tượng phát triển dự án ở các khu vực TPHCM, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bình Dương (cũ) để kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE.

Đầu tư đồng tiền KAY: Hàng ngàn người sập bẫy lừa đảo tài chính - Ảnh 2.

Cơ quan công an thu giữ nhiều sổ đỏ tại nhà Trần Quang Út

Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối là khi tham gia dự án sẽ được hưởng lợi nhuận cao, tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, tạo các nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hằng tháng. Các đối tượng cũng tạo vỏ bọc giàu có, khoe khoang tài sản.

Thực tế, toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư được chuyển ngay đến các ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý rồi Tấn, Út và nhóm đồng phạm chiếm đoạt. Riêng số USDT, KAY hiển thị trên ví điện tử của bị hại là số liệu ảo, do các đối tượng lập trình.

Đến cuối tháng 8-2025, không còn người tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập được.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9-2024 đến tháng 8-2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USDT, tương ứng 1.275 tỉ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn, Út, bắt giữ 10 đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an đề nghị những ai là bị hại thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để phối hợp giải quyết.


Theo Cao Nguyên

Người lao động

