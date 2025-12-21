Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ mới tại Quốc hội

21-12-2025 - 19:28 PM | Xã hội

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Chiều 21-12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ mới tại Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức vụ mới tại Quốc hội - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) có học vị Tiến sĩ quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Hồng Diên từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình (cũ); Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 4-2021, ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

