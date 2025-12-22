Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng

“Người chết” cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Và phía sau đó là câu chuyện có một không hai nhằm trục lợi bảo hiểm. Mặc dù thủ đoạn tinh vi, nhưng với sự vào cuộc trách nhiệm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an Thanh Hóa, sự thật nhanh chóng được phơi bày.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, thời gian qua đã có rất nhiều vụ việc tự gây hại cho bản thân, làm giả hồ sơ, giấy tờ giả... để trục lợi bảo hiểm. Vụ án Nguyễn Thị Thu "giả chết" để trục lợi bảo hiểm tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thói tham lam, bất chấp thủ đoạn của một số người nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Mộ của Nguyễn Thị Thu. Ảnh: CA Thanh Hoá

Pháp luật nghiêm minh, không có "kịch bản" nào là hoàn hảo. Hành vi của Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập cho thấy sự tính toán chi tiết, từ việc dàn dựng hiện trường giả, lợi dụng lòng tin của chính quyền, bà con lối xóm đến việc sử dụng tâm linh để che đậy hành vi phạm tội của mình cho thấy tội phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Tuy nhiên, "lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt", việc cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc đã khẳng định năng lực nghiệp vụ và tinh thần quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm kinh tế. Mọi hành vi gian lận, dù tinh vi đến đâu, sớm muộn cũng sẽ bị bóc trần và đưa ra ánh sáng.

Về mặt pháp lý, tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" được quy định rất rõ tại Điều 213 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm quy định rất rõ, với khung hình phạt rất nặng. Với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu sẽ đối mặt với hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù.

Nhưng thực ra Nguyễn Thị Thu vẫn còn sống. Ảnh: CA Thanh Hoá

Về mặt đạo đức, đây là hành vi đáng bị lên án; việc tổ chức tang lễ giả, không chỉ lừa dối tình thương, sự đồng cảm, chia sẻ nổi đau, mất mát của cộng đồng mà còn là hành động vô nhân tính chà đạp lên những giá trị thiêng liêng nhất của nghĩa tử là nghĩa tận, trái với thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam.

Vụ việc trên cũng cho thấy những kẽ hở trong quy trình xác nhận khai tử tại địa phương và khâu thẩm định chi trả của các công ty bảo hiểm cần phải chấn chỉnh.

Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, nhưng đây chắc chắn sẽ là "bài học đắt giá" nhất đối với mẹ con Nguyễn Thị Thu. Một cái kết đầy ê chề cho kịch bản "giả chết" mà họ từng ngỡ là hoàn hảo.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá cảnh báo người dân: Đừng vì lợi trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm và tự do của bản thân. Mọi hành vi trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm mất đi tính nhân văn của loại hình dịch vụ này. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, thượng tôn pháp luật và hiểu rằng: Tiền bạc và sự giàu có từ những hành động bất chính sẽ sớm bị bại lộ và luôn dẫn đến cái kết chung là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.