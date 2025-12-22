Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khai mạc Hội nghị Trung ương thứ 15 Khóa XIII

22-12-2025 - 09:57 AM | Xã hội

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương thứ 15 Khóa XIII) đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương thứ 15.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là:

- Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

- Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

- Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như:

+ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV;

+ Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII;

+ Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026;

+ Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội;

+ Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Theo TTXVN

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương SN 1985 trong một chuyên án lớn

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương SN 1985 trong một chuyên án lớn Nổi bật

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an? Nổi bật

Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

09:20 , 22/12/2025
Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng

Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng

08:49 , 22/12/2025
Tạm giữ hình sự Hoàng Thị Xinh sinh năm 2000

Tạm giữ hình sự Hoàng Thị Xinh sinh năm 2000

07:50 , 22/12/2025
Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

06:49 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên