Sương mù phủ TPHCM, nhiều tòa nhà cao tầng mờ ảo trong màn sương

22-12-2025 - 14:13 PM | Xã hội

Sáng 22/12, nhiều khu vực tại TPHCM tiếp tục chìm trong lớp sương mù dày, khiến các tòa nhà cao tầng trở nên mờ ảo. Cùng với đó, tầm nhìn giảm rõ rệt trên các trục đường lớn, chất lượng không khí được ghi nhận ở mức nhạy cảm, nồng độ bụi mịn cao.

Sáng 22/12, nhiều khu vực tại TPHCM tiếp tục bị bao phủ bởi lớp sương mù, khiến các tòa nhà cao tầng mờ ảo trong màn sương xám đục.

Trên các trục giao thông lớn như Võ Văn Kiệt, Xa lộ Hà Nội,… có thời điểm tầm nhìn giảm rõ rệt, người tham gia giao thông phải bật đèn xe để bảo đảm an toàn.

Nhiều người dân cho biết hiện tượng sương mù này đã xuất hiện liên tiếp trong nhiều ngày gần đây, gây cảm giác khó chịu. Anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Thủ Đức) cho hay, những buổi sáng đi làm sớm, sương mù dày hơn hẳn so với trước: “Bầu trời nhìn không còn trong như mọi khi, cảm giác như lẫn nhiều bụi mịn”.

Theo ứng dụng quan trắc chất lượng không khí AirVisual, vào lúc 8 giờ ngày 22/12, chất lượng không khí tại TPHCM ở mức nhạy cảm, chỉ số AQI đạt 117.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 ghi nhận ở mức 42 µg/m³, cao gấp khoảng 8,4 lần giá trị khuyến nghị trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dù nhiệt độ lúc rạng sáng ở nhiều khu vực là 26 độ C nhưng bầu trời không có nắng, sương mù bao phủ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu và lệch Đông, duy trì cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Tây phát triển và mở rộng sang phía Đông, trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Hình thế thời tiết này khiến không khí trở nên hanh khô, độ ẩm giảm. Một số ngày xuất hiện cảm giác se lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nắng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Người dân phải che chắn kỹ khi ra đường trong những ngày gần đây.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay TPHCM có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C. Gió Đông Bắc hoạt động ở cấp 2-3.

Theo Anh Nhàn

Tiền Phong

