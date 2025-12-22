Sương mù phủ TPHCM, nhiều tòa nhà cao tầng mờ ảo trong màn sương

Nhiều người dân cho biết hiện tượng sương mù này đã xuất hiện liên tiếp trong nhiều ngày gần đây, gây cảm giác khó chịu. Anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Thủ Đức) cho hay, những buổi sáng đi làm sớm, sương mù dày hơn hẳn so với trước: “Bầu trời nhìn không còn trong như mọi khi, cảm giác như lẫn nhiều bụi mịn”.