40 chủ xe máy đi ngược chiều ở đường Đặng Thuỳ Trâm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội

22-12-2025 - 13:45 PM | Xã hội

Ngày 22/12, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã gửi thông báo phạt nguội 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung.

Trước đó, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều trên tuyến đường Đặng Thùy Trâm khi không có sự có mặt của lực lượng CSGT. Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã bố trí các tổ công tác tăng cường ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến phương tiện để chấp hành xử phạt.

Sáng 16-12, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo đối với 40 trường hợp vi phạm "Đi ngược chiều trên đường có biển 'Cấm đi ngược chiều'" tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung.

Đồng thời, tổ tuần tra kiểm soát và lập biên bản xử lý 4 trường hợp.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến đơn vị ở số 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

