Chủ đầu tư dự án Aqua City còn bao nhiêu dư nợ trái phiếu?

Công ty TNHH Thành phố Aqua (Thành phố Aqua) mới đây có báo cáo về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, chủ đầu tư dự án Aqua City đã thanh toán đúng hạn 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2125001; 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2124002; 29 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2024003 và hơn 24 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã TPACH2025004.

Đối với trái phiếu mã TPACH2025004, ngày 15/1/2025, tổ chức phát hành thực hiện mua lại 298 tỷ đồng trong tổng số 800 tỷ đồng giá trị phát hành, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 502 tỷ đồng.

Đến kỳ thanh toán gốc ngày 23/6/2025, Thành phố Aqua mới thanh toán được 100 triệu đồng trong tổng số 502 tỷ đồng. 501,9 tỷ đồng còn lại được thanh toán vào ngày 1/7/2025. Qua đó, Thành phố Aqua đã tất toán lô trái phiếu này.

Do đó, tính đến ngày 1/7/2025, chủ đầu tư dự án Aqua City còn dư nợ 1.600 tỷ đồng trái phiếu bao gồm: 500 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2125001 phát hành ngày 17/9/2021, 500 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2124002 cũng phát hành ngày 17/9/2021 và 600 tỷ đồng trái phiếu mã TPACH2024003 được phát hành tháng 6/2020.

Ba lô trái phiếu nói trên đã được kéo dài kỳ hạn đồng thời điều chỉnh lãi suất và tài sản bảo đảm.

Toàn cảnh dự án khu đô thị Aqua City

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đồng thời là chủ đầu tư siêu dự án khu đô thị Aqua City tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Aqua City là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Tổng diện tích rộng hơn 1.000 ha, gấp 1,5 lần diện tích quận 1 (TP.HCM cũ). Tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD.

Dự án có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, được định hướng trở thành đô thị vệ tinh quy mô lớn phía đông TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, Thành phố Aqua báo lãi sau thuế gần 547 tỷ đồng trong năm 2024, tăng vọt so với khoản lỗ hơn 359 tỷ đồng năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp gần 1.678 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả ở mức 10.972 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả khác hơn 8.536 tỷ đồng.



