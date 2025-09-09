Nghịch lý này bắt nguồn từ việc Hà Nội khan hiếm nhà ở bình dân. Các dự án mới hầu hết thuộc phân khúc trung - cao cấp. Trong khi đó, nhu cầu ở thực tại Thủ đô luôn rất lớn, đặc biệt với nhóm gia đình trẻ và người lao động ngoại tỉnh. Việc không có lựa chọn thay thế khiến họ phải quay lại những chung cư giá rẻ được xây dựng từ lâu như HH Linh Đàm và Kim Văn - Kim Lũ.