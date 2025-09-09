Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vùng đất tiềm năng
Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng

09-09-2025 - 06:19 AM | Bất động sản

Từng được xếp vào nhóm bình dân, các khu HH Linh Đàm và Kim Văn - Kim Lũ đang ghi nhận mức giá tăng gấp vài lần, bất chấp hàng loạt vấn đề như tường bong tróc, thang máy hỏng, thiếu nước, tắc đường…

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 1.

Nếu như trước đây, chung cư sử dụng càng lâu, giá trị càng giảm thì vài năm gần đây tại Hà Nội tình hình đã đảo ngược. Nhiều dự án từng gắn mác “giá rẻ” như HH Linh Đàm hay Kim Văn – Kim Lũ nay dù đã xuống cấp vẫn ghi nhận mức giá bán và cho thuê tăng vài lần.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 2.

Cụ thể năm 2015, hàng nghìn căn hộ tại tổ hợp 12 tòa chung cư HH, khu đô thị Linh Đàm, được mở bán với mức giá 14-16 triệu đồng/m2. Sau 10 năm sử dụng, giá bán đã tăng 3 lần lên 45-50 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào tình trạng nội thất và diện tích tổng của căn. Thậm chí, một vài căn hộ đẹp có thể lên tới trên 60 triệu đồng/m2. Giao dịch luôn trong tình trạng "nóng", mua nhanh bán nhanh.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 3.

Như vậy, so với giá mở bán, mỗi m2 căn hộ tại đây đã tăng thêm khoảng 26 - 47 triệu đồng.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 4.

Theo môi giới, các căn hộ diện tích 45m2 hiện được rao bán 2,2 - 2,4 tỷ đồng; căn 56 - 66m2 có giá 2,8-3,2 tỷ đồng; căn trên 70m2 khoảng từ trên 3 – 4,9 tỷ đồng. Một căn hộ 82m2, nội thất mới hiện được rao bán 5,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 63 triệu đồng/m2.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 5.

Không chỉ giá bán, giá thuê cũng tăng nhanh. Trước đây, căn hộ 2 phòng ngủ cho thuê chỉ 5–6 triệu đồng/tháng, nay phổ biến 8-10 triệu đồng, thậm chí có căn hộ cho thuê 12 triệu đồng.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 6.

Cách HH Linh Đàm không xa, KĐT Kim Văn – Kim Lũ gồm 4 tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C, bàn giao giai đoạn 2014–2015. Thời điểm mở bán, giá chỉ 11–14,5 triệu đồng/m2. Hiện nay, mức rao bán đã tăng gấp nhiều lần so với ban đầu.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 7.

Theo khảo sát trên Batdongsan.com, giá rao bán phổ biến hiện dao động từ 60 đến 70 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn hộ 54m2, 2 phòng ngủ, full nội thất được rao 3,58 tỷ đồng, tương đương 66,3 triệu đồng/²; căn hộ 54,3m2 giá 3,55 tỷ đồng (65,4 triệu đồng/m2).

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 8.

Căn góc 56m2, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh có giá 3,34 tỷ đồng (61,9 triệu đồng/m2), trong khi căn 3 phòng ngủ, diện tích 73m2 được chào bán 4,3 tỷ đồng, khoảng 58,9 triệu đồng/m2.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 9.

Những con số trên cho thấy dù vướng nhiều tranh cãi về hạ tầng và chất lượng, giá thứ cấp tại Kim Văn – Kim Lũ vẫn neo ở mức cao, ngang bằng không ít dự án cao cấp tại Hà Nội. Trong khi đó, cư dân thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề như quá tải thang máy, thiếu chỗ để xe, thiếu nước, thiếu không gian chung.

Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng- Ảnh 10.

Nghịch lý này bắt nguồn từ việc Hà Nội khan hiếm nhà ở bình dân. Các dự án mới hầu hết thuộc phân khúc trung - cao cấp. Trong khi đó, nhu cầu ở thực tại Thủ đô luôn rất lớn, đặc biệt với nhóm gia đình trẻ và người lao động ngoại tỉnh. Việc không có lựa chọn thay thế khiến họ phải quay lại những chung cư giá rẻ được xây dựng từ lâu như HH Linh Đàm và Kim Văn - Kim Lũ.

 Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Bài và ảnh: Văn Đoan

An ninh Tiền tệ

