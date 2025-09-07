Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

07-09-2025 - 08:08 AM | Bất động sản

Cầu Tứ Liên có trụ chính cao 185m, tương đương toà nhà 50 tầng. Nhịp chính của cầu dài 500 m, chỉ xếp sau cầu Cần Thơ.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 1.

Ngày 19/5, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, cao nhất trong số các cây cầu ở Hà Nội và đứng thứ 2 Việt Nam, chỉ sau cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (25.700 tỷ đồng ở Cà Mau).

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 2.

Không chỉ có tổng mức đầu tư lớn, Tứ Liên còn là cầu dây văng có trụ chính cao nhất Việt Nam với 185m. Độ cao này lớn hơn trụ chính của cầu Cần Thơ (175m) và tương đương với toà nhà 50 tầng.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, cầu Tứ Liên còn mang thiết kế dây văng độc đáo với hệ trụ như con rồng bay lên trời. Cầu sử dụng hệ dây văng hai mặt phẳng, với dây đan chéo một bên. Điều này tạo nên điểm đặc biệt, mang tính biểu tượng cho Hà Nội.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 4.

Cầu Tứ Liên có nhịp chính lên tới 500 m, dài thứ 2 Việt Nam chỉ sau cầu Cần Thơ (550 m). Chiều dài này lớn hơn nhịp chính của nhiều cầu lớn khác như cầu Vàm Cống và cầu Đại Ngãi 1 (450m), cầu Bãi Cháy (435m)...

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 5.

Điểm đặc biệt nữa là cầu Tứ Liên và đường dẫn chỉ dài hơn 5 km nhưng có đến 5 nút giao (bình quân mỗi km có một nút giao). Đó là nút giao Nghi Tàm, Hữu Hồng, kết nối bãi giữa, Tả Hồng và Quốc lộ 5 kéo dài.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 6.

Hơn thế nữa, cầu Tứ Liên còn có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm Hà Nội với đại dự án Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa) và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường nối Thủ đô với sân bay Gia Bình. Trong ảnh là đường dẫn cầu Tứ Liên ngay bên cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 7.

Cầu Tứ Liên dài 5,15 km, rộng 43 - 44 m gồm 6 làn xe cơ giới và các làn hỗn hợp, tách nhập, lề đi bộ. Đường dẫn phía hồ Tây của cầu rộng 48 m gồm cầu dẫn ở giữa, đường gom đô thị song hành và vỉa hè hai bên tuyến đường. Còn đường dẫn phía Đông Anh rộng 60 m.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 8.

Sau hơn 3 tháng khởi công, đường dẫn bên phía Đông Anh đang dần thành hình và trong tương lai có thể trở thành đường công vụ để vận chuyển máy móc, vật liệu.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 9.

Hiện nhà thầu đang chủ yếu vận chuyển bằng đường sông.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 10.

Hàng chục máy móc và hàng trăm công nhân đang được huy động. Nhà thầu đang thi công hố móng trụ tháp chính, khoan và lắp đặt lồng sắt, đổ bê tông cọc nhồi.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 11.

Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi sẽ hoàn thành. Năm sau sẽ thi công tháp chính và đầu 2027 sẽ tiến hành lao dầm thép. Để đảm bảo tiến độ, các tổ đội vẫn thi công suốt 4 ngày nghỉ lễ 2/9.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 12.

Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành trong năm 2027. Khi đó, cầu Tứ Liên sẽ giúp giảm tải cho các cầu Nhật Tân, Chương Dương và thúc đẩy phát triển khu đô thị Bắc sông Hồng.

Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 13.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có thêm 9 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm: Cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long mới, cầu Tứ Liên, cầu Mễ Sở, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, cầu Ngọc Hồi. Như vậy, tính cả 9 cây cầu đang vận hành thì đến năm 2050, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 cây cầu qua sông Hồng.

 Toàn cảnh khu vực sắp làm đường nối cầu Tứ Liên với đường 71.000 tỷ, đại đô thị của Vinhomes sẽ nối thẳng với sân bay lớn nhất miền Bắc

Bài và ảnh: Việt Hùng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành

Hai "ông lớn" từng tuyên bố rút khỏi bất động sản nay quay lại: Bầu Đức bất ngờ tái xuất ở Gia Lai, "đại gia" Lê Phước Vũ tham vọng làm KĐT 600-700 ha ở Long Thành Nổi bật

Liên danh Sun Group gửi đề xuất quan trọng liên quan tuyến đường hơn 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội

Liên danh Sun Group gửi đề xuất quan trọng liên quan tuyến đường hơn 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội Nổi bật

Các hình thức trả tiền thuê đất

Các hình thức trả tiền thuê đất

07:59 , 07/09/2025
Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

07:57 , 07/09/2025
Gia Lai chấp thuận dự án khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

Gia Lai chấp thuận dự án khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

07:56 , 07/09/2025
Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

07:55 , 07/09/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên