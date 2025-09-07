Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Cầu Tứ Liên có trụ chính cao 185m, tương đương toà nhà 50 tầng. Nhịp chính của cầu dài 500 m, chỉ xếp sau cầu Cần Thơ.
Ngày 19/5, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, cao nhất trong số các cây cầu ở Hà Nội và đứng thứ 2 Việt Nam, chỉ sau cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (25.700 tỷ đồng ở Cà Mau).
Không chỉ có tổng mức đầu tư lớn, Tứ Liên còn là cầu dây văng có trụ chính cao nhất Việt Nam với 185m. Độ cao này lớn hơn trụ chính của cầu Cần Thơ (175m) và tương đương với toà nhà 50 tầng.
Bên cạnh đó,
cầu Tứ Liên còn mang thiết kế dây văng độc đáo với hệ trụ như con rồng bay lên trời. Cầu sử dụng hệ dây văng hai mặt phẳng, với dây đan chéo một bên. Điều này tạo nên điểm đặc biệt, mang tính biểu tượng cho Hà Nội.
Cầu Tứ Liên có nhịp chính lên tới 500 m, dài thứ 2 Việt Nam chỉ sau cầu Cần Thơ (550 m). Chiều dài này lớn hơn nhịp chính của nhiều cầu lớn khác như cầu Vàm Cống và cầu Đại Ngãi 1 (450m), cầu Bãi Cháy (435m)...
Điểm đặc biệt nữa là cầu Tứ Liên và đường dẫn chỉ dài hơn 5 km nhưng có đến 5 nút giao (bình quân mỗi km có một nút giao). Đó là nút giao Nghi Tàm, Hữu Hồng, kết nối bãi giữa, Tả Hồng và Quốc lộ 5 kéo dài.
Hơn thế nữa, cầu Tứ Liên còn có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm Hà Nội với đại dự án Vinhomes Global Gate (
Vinhomes Cổ Loa) và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường nối Thủ đô với sân bay Gia Bình. Trong ảnh là đường dẫn cầu Tứ Liên ngay bên cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
Cầu Tứ Liên dài 5,15 km, rộng 43 - 44 m gồm 6 làn xe cơ giới và các làn hỗn hợp, tách nhập, lề đi bộ. Đường dẫn phía hồ Tây của cầu rộng 48 m gồm cầu dẫn ở giữa, đường gom đô thị song hành và vỉa hè hai bên tuyến đường. Còn đường dẫn phía Đông Anh rộng 60 m.
Sau hơn 3 tháng khởi công, đường dẫn bên phía Đông Anh đang dần thành hình và trong tương lai có thể trở thành đường công vụ để vận chuyển máy móc, vật liệu.
Hiện nhà thầu đang chủ yếu vận chuyển bằng đường sông.
Hàng chục máy móc và hàng trăm công nhân đang được huy động. Nhà thầu đang thi công hố móng trụ tháp chính, khoan và lắp đặt lồng sắt, đổ bê tông cọc nhồi.
Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi sẽ hoàn thành. Năm sau sẽ thi công tháp chính và đầu 2027 sẽ tiến hành lao dầm thép. Để đảm bảo tiến độ, các tổ đội vẫn thi công suốt 4 ngày nghỉ lễ 2/9.
Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành trong năm 2027. Khi đó, cầu Tứ Liên sẽ giúp giảm tải cho các cầu Nhật Tân, Chương Dương và thúc đẩy phát triển khu đô thị Bắc sông Hồng.
Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có thêm 9 cây cầu bắc qua sông Hồng gồm: Cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long mới, cầu Tứ Liên, cầu Mễ Sở, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên, cầu Ngọc Hồi. Như vậy, tính cả 9 cây cầu đang vận hành thì đến năm 2050, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 cây cầu qua sông Hồng.
Bài và ảnh: Việt Hùng
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-cong-truong-xay-cau-co-tru-cao-nhat-nhip-chinh-dai-thu-2-viet-nam-ket-noi-voi-du-an-nong-bac-nhat-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-205250906162956586.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM