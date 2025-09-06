Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ
Đoạn sông Đồng Nai từ Cù Lao phố đến Aqua City chỉ dài khoảng 13km nhưng quy tụ 5 dự án lớn, có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ USD.
