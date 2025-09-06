Dữ liệu quốc tế cho thấy, tại các đô thị lớn như Sydney, Paris, Thượng Hải, giá bất động sản ven sông thường cao hơn 35–40% so với khu vực lân cận, phản ánh nhu cầu về không gian sống xanh gắn với mặt nước. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng được ghi nhận khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế.