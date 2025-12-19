Tập đoàn Sun Group khởi công tuyến tàu đô thị gần 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại An Giang. Cũng trong buổi lễ, đặc khu Phú Quốc đã khởi công 3 công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC gồm: Dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2, Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh, Dự án Khu tái định cư Cửa Cạn.

Lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình tại An Giang ngày 19/12/2025

Giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Hiện Sun Group là doanh nghiệp tư nhân tiên phong tại Việt Nam triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị LRT, đánh dấu bước tham gia sâu hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông công cộng hiện đại. Khi dự án được vận hành, Phú Quốc cũng sẽ trở thành thành phố tiên phong Việt Nam sở hữu hình thức giao thông đô thị hiện đại này.

Bản thiết kế tuyến đường ĐT.975 và tàu điện đô thị LRT tại Phú Quốc.

Dự án nằm trên trục đường tỉnh ĐT.975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và chất lượng cao. Tuyến LRT có chiều dài 17,59 km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm; bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC. Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70–100 km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm hội nghị APEC và các khu du lịch Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.

Theo quy hoạch, tuyến LRT sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và Cảng An Thới. Sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông, tuyến LRT còn góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch nhờ khả năng kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trung tâm hội nghị APEC. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần định hình một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực vận hành của những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới như Singapore hay Dubai.