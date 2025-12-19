Doanh nghiệp bất động sản 'chơi trội', tổ chức trải nghiệm dự án như công chiếu phim

Theo chia sẻ của đơn vị tổ chức, sự kiện thu hút gần 2.000 chuyên viên kinh doanh đến trải nghiệm. Đặc biệt, sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình được thể hiện qua hơn 14.000 lượt hashtag chỉ trong 2 giờ sau sự kiện. Sự kiện được thiết kế hành trình trải nghiệm dự án như một buổi xem phim, giải trí, đầy cảm xúc.

Nhiều chuyên viên kinh doanh hào hứng trước buổi training mới lạ

Trong hai ngày liên tiếp 17/12 tại TP.HCM và 18/12 tại Hà Nội - Mega Training biến rạp chiếu phim thành buổi công chiếu dần hé lộ câu chuyện về siêu đô thị đảo quốc tế Gold Coast Vũng Tàu quy mô 1.300 ha tại phía Đông Nam TP.HCM. Năm đoạn phim được trình chiếu đã mang đến góc nhìn toàn diện về Gold Coast Vũng Tàu, đồng thời truyền tải sinh động triết lý Eco-Cinematic Living mà chủ đầu tư tiên phong kiến tạo.

Các đại lý tham gia sự kiện đào tạo

Được biết, Gold Coast Vũng Tàu là dự án có quy mô lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu ở thời điểm hiện tại. Nằm trong khu vực hạ tầng phát triển mạnh mẽ với các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cảng Cái Mép - Thị Vải… siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu đang thu hút sự quan tâm lớn trong thời gian gần đây.

Dự án sở hữu quy mô ấn tượng cùng nhiều thông số nổi bật: 150 ha cây xanh, 300 ha mặt nước, 10 công viên chủ đề, trung tâm outlet đầu tiên tại Việt Nam có diện tích 85 ha…

Phối cảnh dự án Gold Coast Vũng Tàu

Trong bối cảnh thị trường BĐS cuối năm 2025 sôi động, không chỉ Gold Coast Vũng Tàu mà hàng loạt các dự án khắp từ Bắc vào Nam cũng đang được các chủ đầu tư đẩy ra thị trường. Từ các phân khúc căn hộ chung cư, thấp tầng đến bất động sản khu công nghiệp đều ồ ạt tổ chức các lễ mở bán, ra mắt, kick-off khiến cả thị trường bừng lên khí thế mới.

Đánh giá về thị trường cuối năm, các chuyên gia cho biết: 2025 là năm bản lề cho chu kỳ phục hồi rõ ràng hơn trong năm 2026, khi các luật mới bắt đầu thẩm thấu, nguồn cung thị trường được củng cố. PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế khẳng định năm 2026 sau khi các thị trường bất động thẩm thấu các chính sách mới sẽ vươn dậy mạnh mẽ, phát triển lành mạnh thay vì chỉ xoay quanh các cơn sốt ngắn hạn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng 2026 được dự báo sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ của bất động sản các đô thị mở rộng. “Với mục tiêu kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, bất động sản sẽ luôn là kênh đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư. Bởi để phát triển kinh tế phải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.

Hạ tầng đi tới đâu, bất động sản tăng giá tới đó - đây là quy luật bất biến. Vì vậy, so với chứng khoán hay vàng, bất động sản vẫn là kênh dễ đầu tư và đem lại lợi nhuận bền vững trong dài hạn”, ông Đính khẳng định.